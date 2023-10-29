موسكو تكشف آخر تطورات الرهائن الروس المحتجزين في غزة

المصدر: د ب أ

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وعد ممثلون عن حركة حماس الفلسطينية بالاستجابة لطلب موسكو بإطلاق سراح ثمانية روس تم احتجازهم كرهائن، وفقا لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.

وقال بوجدانوف لوكالة الأنباء الروسية تاس " سلمنا قائمة لممثلي حماس خلال لقاء في موسكو.

وتتضمن ثمانية أشخاصهم مواطنون روس تم احتجازهم كرهائن، ووعدوا بالاستجابة، والمساعدة، والعثور عليهم واتخاذ كافة الإجراءات لتحريرهم".

يشار إلى أنه في وقت سابق زار ممثلون عن حركة حماس موسكو، حيث التقوا مع بوجدانوف.

وخلال اللقاء جذب الجانب الروسي، تحديدا، الانتباه لإطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

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