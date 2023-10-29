وزارة الصحة في غزة : ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 8 آلاف قتيل نصفهم من الأطفال

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أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال".

وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى بحسب الوزارة.

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