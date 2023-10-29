مصر : العراقيل الإسرائيلية تعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة

المصدر: رويترز

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قالت مصر السبت إن "العراقيل الإسرائيلية"، بما في ذلك إجراءات تفتيش الشاحنات، تعيق التسليم الفوري للمساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أنه "يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير".

وأصبح معبر رفح الذي تديره مصر النقطة الرئيسية لإيصال المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل حصارا على غزة ردا على هجوم شنه مسلحو حركة (حماس) على جنوب إسرائيل من القطاع الساحلي في السابع من أكتوبر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة إنه قبل الصراع، كانت نحو 500 شاحنة تعبر إلى غزة يوميا، لكن في الأيام القليلة الماضية دخلت 12 شاحنة فقط في المتوسط ​​يوميا.

وذكر مصدر حدودي أن تلك الرحلة تؤدي إلى تأخير مدته 16 ساعة وأنها سبب عدم وصول عدد الشاحنات مجددا إلى 20 شاحنة، وهو العدد الذي تحقق في اليوم الأول لاستئناف دخول المساعدات.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم غزة قائلة إنها قتلت 1400 شخص واحتجزت عددا كبيرا من الرهائن في هجوم السابع من أكتوبر .

وانقطعت الاتصالات تقريبا بين سكان غزة المحاصرين والعالم الخارجي السبت، فيما أسقطت الطائرات الإسرائيلية المزيد من القنابل تزامنا مع هجوم بري. وتقول السلطات الفلسطينية إن 7650 قتلوا في غزة.

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