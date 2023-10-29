روسيا تحذر من تهجير مليوني فلسطيني : إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرون

المصدر: د ب أ

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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة لعدم دعمها لمشروعات القرارات التى تتقدم بها روسيا والتي تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي، محذرا من تهجير وتشريد مليوني فلسطيني ، مشيراً إلى انه إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرون.

وقال لافروف خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية الرسمية السبت: "من الواضح أن مثل هذا النهج كارثي". ونشرت وزارة الخارجية الروسية مضمون المقابلة أيضا السبت.

وأضاف الوزير الروسى أن الصراع يجب أن يحل سلميا، حتى لو كانت التوترات الحالية لا تسمح بإجراء محادثات حول حل الدولتين.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تهجير وتشريد مليوني فلسطيني وسط الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال "إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لعقود إن لم يكن لقرون".

وحذر لافروف من شن هجوم بري إسرائيلي متوقع على نطاق واسع وأكد مجددا على ضرورة وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتستمر موسكو فى عرضها للتوسط في الصراع، حتى في الوقت الذي تقصف فيه أوكرانيا المجاورة في حرب بدأت العام الماضي.

ويسعى الكرملين إلى إظهار أن روسيا ليست معزولة دوليا، على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب.

وذكر لافروف أن موسكو دعمت بنشاط إنشاء دولة إسرائيل خلال الحقبة السوفيتية ولكنه قال إنها ( أى إسرائيل ) فشلت مع ذلك في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن موسكو أبلغت الحكومة الإسرائيلية بصورة متكررة أن العنف لن يتوقف طالما لم يكن للفلسطينيين دولة خاصة بهم.

وذكر وزير الخارجية الروسى أنه "في غياب دولة، سيكون هناك تهديد دائم لإسرائيل".

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