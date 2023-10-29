لبنان يعلن إصابة ضابط في قوة الأمم المتحدة بلبنان جراء قصف إسرائيلي

المصدر: وكالات

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أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن أحد عناصر قوات اليونيفيل تعرض لإصابات "متوسطة" في بطنه وذراعه، نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على (المركز 8-33) في البلدة.

وفي وقت سابق، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية، غارة على اطراف بلدة بيت ليف - حي الغزار، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على محلة العمرة – سردا.

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