بايدن: أولى شاحنات المساعدات ستدخل غزة خلال 24 إلى 48 ساعة

المصدر: أ ف ب

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رجّح الرئيس الأمريكي جو بايدن "الجمعة" أن تعبر أولى شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر إلى غزة خلال اليومين المقبلين.

وقال بايدن "أعتقد أن أول 20 شاحنة ستعبر الحدود خلال الساعات الـ24 إلى 48 القادمة"، مضيفا أنه حصل على تعهّد من إسرائيل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بمرور المساعدات ولكن "تعيّن إعادة تعبيد الطريق السريع نظرا إلى أنه كان في وضع سيء جدا".

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