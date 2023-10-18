فرنسا تدين بشدّة قصف مستشفى في غزة وتؤكد أن القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع

المصدر: وكالات

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أعربت فرنسا عن "إدانتها الشديدة" للقصف الذي استهدف مساء الثلاثاء مستشفى في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ "القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع ويجب أن يسمح بحماية السكان المدنيين. يجب إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".

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