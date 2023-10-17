المدعي العام الاتحادي في بلجيكا يؤكد مقتل مرتكب هجوم بروكسل

المصدر: د ب أ

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أكد مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، مقتل المسلح الذي قتل مواطنين سويديين اثنين في بروكسل مساء أمس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن الرجل الذي يبلغ من العمر 45 عاما، لقي حتفه في المستشفى، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة البلجيكية في مقهى "الخيمة" ببلدية سكاربيك، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما تم العثور على السلاح الآلي الذي استخدمه الرجل في الهجوم في نفس المكان.

وقتل سويديان بالرصاص وأصيب شخص ثالث بجروح أمس الاثنين فيما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأنه هجوم إرهابي.

ودفع الهجوم بروكسل إلى رفع مستوى التهديد، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المواقع الحساسة، خاصة الأماكن المرتبطة بالجالية السويدية.

وقال دي كرو، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، "بالأمس، توجه ثلاثة أشخاص لحضور ما كان يفترض أن يكون حفلا كرويا رائعا، حيث لقي اثنان منهم حتفهما في هجوم إرهابي وحشي".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الجناة استهدفوا على وجه التحديد المشجعين السويديين الذين كانوا في بروكسل لحضور مباراة كرة قدم للشياطين الحمر"، في إشارة إلى مباراة السويد وبلجيكا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 على ملعب الملك بودوان في بروكسل، والتي تم إلغاؤها بعد الشوط الأول جراء الهجوم، وكانت نتيجة المباراة 1-1.

وقال دي كرو "يجب على الإرهابيين أن يدركوا أنهم لن ينجحوا أبدا في تحقيق نواياهم. ولن يتمكنوا أبدا من إخضاع مجتمعاتنا الحرة. وبكراهيتهم وعنفهم فإنهم لا يظهرون إلا عجزهم"، مضيفا أن "الإرهاب لن يهزمنا أبدا".

وقال دي كرو إنه سيتم زيادة تواجد الشرطة في العاصمة البلجيكية بعد أن رفعت وحدة التنسيق لتحليل التهديدات مستوى التهديد في المدينة إلى 4، مما يعني أن التهديد خطير للغاية ووشيك.

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