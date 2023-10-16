الشرطة البلجيكية تعلن مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل

المصدر: أ ب

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قتل شخصان في إطلاق نار في وقت متأخر من يوم الاثنين في وسط بروكسل، حسبما أعلنت الشرطة البلجيكية.

بثت تقارير إعلامية مقاطع مصورة لهواة تظهر رجلا يطلق النار عدة مرات بالقرب من محطة باستخدام سلاح كبير، وقالت محطات بلجيكية إن الضحيتين سويديان.

كان من المقرر أن يلعب المنتخب السويدي مع بلجيكا مباراة لكرة القدم على ملعب هيسيل في وقت لاحق من المساء، على بعد حوالي 3 أميال (5 كيلومترات).

قال ضابط الشرطة إلسي فاندي كيري، إن الضباط وصلوا سريعًا إلى مكان الحادث، وأغلقوا الحي المباشر. رفضت الشرطة تقديم تفاصيل عن ملابسات إطلاق النار.

يأتي إطلاق النار في وقت تزداد فيه اليقظة المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى زيادة التوتر في العديد من الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه، أصبحت العاصمة البلجيكية مسرحًا لأعمال عنف متزايدة مرتبطة بتجارة المخدرات الدولية.

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