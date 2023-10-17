بروكسل ترفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد مقتل شخصين بالرصاص

المصدر: د ب أ

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أعلنت العاصمة البلجيكية أعلى مستوى من التأهب تحسبا للإرهاب في البلاد بعد مقتل شخصين بالرصاص ، حسبما كتب مركز الأزمات البلجيكي على منصة إكس، تويتر سابقا، مساء الاثنين.

وكتب مركز الأزمات البلجيكي: "مستوى التهديد 4 لمنطقة العاصمة بروكسل" .

والضحيتان يحملان الجنسية السويدية، وفقا لرئيس الوزراء ألكسندر دي كرو. ولا يزال البحث جاريا عن الجاني، حسبما كتبت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندين على إكس، داعية سكان بروكسل إلى "توخي اليقظة".

وتم إلغاء مباراة بلجيكا والسويد في نهائيات كأس أمم أوروبا بعد الشوط الأول وكانت نتيجة المباراة 1-1.

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