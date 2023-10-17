استنفار وبحث عن القاتل الهارب.. صدمة في أوروبا بعد هجوم بلجيكا

المصدر: وكالات

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قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين، الاثنين، إن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل، مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد والذي لاذ بالفرار على دراجة نارية.

وتابع المتحدث، إريك فان دويز، قائلا "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد"، مشيرا إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش".

ووصف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الهجوم بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".

وتولى التحقيق في الهجوم مكتب المدعي العام الفدرالي البلجيكي المسؤول عن قضايا الإرهاب.

وأفادت صحيفة "هيت لاتست نيوس" البلجيكية، الاثنين، أن الشخصين المقتولين من المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم. وكانت بلجيكا استضافت منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء الاثنين.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه تم ايقاف مباراة بلجيكا والسويد، الاثنين، ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 بين الشوطين بعد مقتل السويديين.

ورفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد أن زعم رجل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو منفذ الهجوم وأنه من تنظيم "داعش".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه على الإنترنت "تم إيقاف المباراة بين الشوطين لأسباب أمنية. سيتم تقديم المزيد من المعلومات قريبا".

وسارع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التنديد بما وصفه بـ"هجوم إرهابي إسلامي" جديد.

وقال ماكرون من ألبانيا، مساء الاثنين، إن بروكسل تعرضت مجددا "لهجوم إرهابي إسلامي". وأضاف "أوروبا تهتز".

وأمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا إثر مقتل السويديّين، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية.

كانت الحكومة الفرنسية قد رفعت يوم الجمعة الماضي مستوى التأهّب في نظام التحذير الأمني "فيجيبيرات" إلى الدرجة القصوى بعد مقتل مدرّس طعناً بسكين على يد تلميذ سابق متطرّف في مدرسة ثانوية في أراس في شمال البلاد.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وُلد في جمهورية إنغوشيا الروسية .

وندّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بالهجوم "الدنيء"، مشددة على وحدة الصفّ في مواجهة الإرهاب.

وفي منشور على منصة إكس، تويتر سابقاً، أبدت فون دير لايين تضامنها مع ذوي "ضحيتي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل"، معربة عن أملها بأن تتمكن الشرطة البلجيكية من "القبض سريعاً على المشتبه به"، مضيفة "نقف متحدين في مواجهة الإرهاب".

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