بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين يوم الإثنين إن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد.

وتابع المتحدث إريك فان دويز قائلا "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد".

وأشار إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش"، مؤكدا أنه "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".

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