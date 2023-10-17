المصدر: رويترز

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أعلن الادعاء العام الاتحادي البلجيكي عن سقوط قتيلين وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل.

و قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين الاثنين إن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد.

وتابع المتحدث إريك فان دويز قائلا "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد"، مشيرا إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم داعش".

وبثت تقارير إعلامية مقاطع مصورة لهواة تظهر رجلا يطلق النار عدة مرات بالقرب من محطة باستخدام سلاح كبير، وقالت محطات بلجيكية إن الضحيتين سويديان.

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب السويدي مع بلجيكا مباراة لكرة القدم على ملعب هيسيل في وقت لاحق من المساء، على بعد حوالي 3 أميال (5 كيلومترات).

قال ضابط الشرطة إلسي فاندي كيري، إن الضباط وصلوا سريعًا إلى مكان الحادث، وأغلقوا الحي المباشر.

يأتي إطلاق النار في وقت تزداد فيه اليقظة المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى زيادة التوتر في العديد من الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه، أصبحت العاصمة البلجيكية مسرحًا لأعمال عنف متزايدة مرتبطة بتجارة المخدرات الدولية.

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الادعاء العام الاتحادي البلجيكي: قتيلان وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل

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