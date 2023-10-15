وزير الجيوش الفرنسي: فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء الأحد، أن فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل.

وأكدت باريس السبت أنه لم يطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.

وقال الوزير الفرنسي "المعلومات الاستخبارية المقدمة تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".

وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب لسوء الحظ، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث مع نظيره الإسرائيلي "الأسبوع المقبل".

وأكدت الرئاسة الفرنسية من جديد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة المجموعات الإرهابية التي ضربتها"، ودعت السبت مرة أخرى إلى اتخاذ "كل الإجراءات التي تسمح بحماية المدنيين" بينما تقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثّف رداً على هجوم نفّذته حماس.

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