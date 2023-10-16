عبدالله بن زايد ووزير خارجية لوكسمبورج يبحثان هاتفياً الأوضاع الإنسانية في المنطقة وجهود حماية المدنيين
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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.
وناقش الوزيران سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى، بالإضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.
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