روسيا تقترح على مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: رويترز

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أظهرت مسودة اطلعت عليها رويترز أن روسيا اقترحت الجمعة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن صراع إسرائيل وحركة (حماس) يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار والتنديد بالعنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.

ويدعو أيضا مشروع القرار الذي يقع في صفحة واحدة إلى الإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون للإجلاء.

وقال دبلوماسيون إن النص سُلم إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضوا خلال اجتماع مغلق حول الصراع اليوم الجمعة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن حثت بلدان إسرائيل على وقف الهجمات على شمال غزة حيث تحدى أكثر من مليون مدني أمرا إسرائيليا بالإخلاء قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية في ملاحقة مقاتلي حماس الذين شنوا هجوما على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.

وقال دبلوماسي بالمجلس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز "لم يتشاوروا مع أحد ولم يذكر حماس حتى، لذا فمن الواضح أنهم غير جادين أو متحالفين مع معظم أعضاء المجلس".

ويحتاج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو).

ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كانت روسيا ستطرح مشروع القرار للتصويت.

ونفذت حماس هجومها الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز العشرات من الرهائن في غزة.

وردت إسرائيل بشن أعنف الضربات الجوية في صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عاما. وقالت سلطات غزة إن 1900 شخص قتلوا.

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