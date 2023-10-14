بايدن يؤكد ان الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أولوية بعد القصف الإسرائيلي المكثف

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" له بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني.

وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارة إلى مدينة فيلادلفيا (شرق) إن "فرقي في المنطقة تعمل، بالتواصل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة، على زيادة الدعم" الإنساني. وأضاف "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بحماس".

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