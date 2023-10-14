الجيش الإسرائيلي يقصف هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان

المصدر: رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولةإسرائيل" وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأضاف الجيش أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.

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