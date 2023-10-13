غوتيريش معلقاً على التصعيد في غزة: "حتى الحروب لها قواعد"

المصدر: أ ف ب

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ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وغزة، أن "حتى الحروب لها قواعد"، داعيا إلى حماية المدنيين الذين لا يجوز أيضا "استخدامهم دروعا".

وقال غوتيريش للصحافيين إن "الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير"، مشددا على أن "النظام الصحي على وشك الانهيار" و"المشارح مكتظة" فضلا عن "أزمة المياه" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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