المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الجمعة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 1900 قتيل.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات المتواصلة أدت إلى "ارتفاع عدد الشهداء... إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة"، وأضافت أن 7696 شخصا أصيبوا خلال ستة أيام من الرد الإسرائيلي على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل.

اقرأ أيضاً:

آلاف الفلسطينيين يبدأون النزوح نحو جنوبي قطاع غزة بعد دعوة اسرائيل السكان لإخلاء منازلهم

غوتيريش معلقاً على التصعيد في غزة: "حتى الحروب لها قواعد"

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً

بايدن يؤكد أن معالجة الأزمة الإنسانية في غزة تمثل "أولوية"

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز