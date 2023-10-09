مقتل 10 نيباليين وإصابة 4 في إسرائيل ومساعٍ لإجلاء الآلاف

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قالت نيبال، اليوم الاثنين، إن 10 على الأقل من مواطنيها قتلوا في إسرائيل، وإن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً طارئاً لبحث كيفية إجلاء آلاف آخرين يعملون ويدرسون هناك. وأكّدت وزارة الخارجية، أنّ أربعة نيباليين أصيبوا أيضا في هجوم السبت الماضي، وذكرت تقارير إعلامية أن كثيرين آخرين يحتمون في المخابئ.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، بوشبا كمال داهال، عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء لمناقشة سبل إعادة المواطنين للبلاد. وقالت وزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد: "يتم اتخاذ الترتيبات لإجلاء النيباليين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من إسرائيل".

ويقول مسؤولون إن حوالي 4500 نيبالي يعملون في إسرائيل، معظمهم كمقدمي رعاية وأكثر من 100 يدرسون هناك في إطار برنامج "اكسب وتعلم".

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