وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عدد قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية في غزة

المصدر: وكالات

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ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي، خلال معارك في شمال غزة، بخلاف جنديين أعلنت مقتلهما، في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وبذلك يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي، إلى 66 قتيلاً.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي منتشرين في قطاع غزة في الحرب ضد حماس.

وتتمركز تلك القوات بشكل رئيسي في أحياء الزيتون وجباليا في مدينة غزة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي في نهاية أكتوبر، كانت هناك أيضا عدة حالات قتلت فيها القوات الإسرائيلية بنيران صديقة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

ويقول الجيش إنه يجري التحقيق في تلك الحوادث من أجل تعلم الدروس للمستقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قتل ما مجموعه 66 جنديا في قطاع غزة منذ بداية الهجوم البري.

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