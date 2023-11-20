منظمة الصحة العالمية: وضع المستشفيات في غزة كارثي

المصدر: أ ب

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وصف مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، وضع المستشفيات في غزة بـ "الكارثي"، قائلا إن غالبية هذه المستشفيات خرجت من الخدمة، ومن المرجح أن تكتظ المستشفيات المتبقية بآلاف الولادات المتوقعة الشهر المقبل.

جاءت إحاطة المنظمة بعد ساعات من إصابة قذيفة للطابق الثاني من مستشفى في شمال غزة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة ومسؤول طبي.

اندلع قتال عنيف حول المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي آلاف المرضى والنازحين منذ أسابيع.

جاء القتال بعد يوم من قيام منظمة الصحة العالمية بإجلاء 31 طفلا مبتسرا من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو أكبر مستشفى في القطاع، حيث كانوا من بين أكثر من 250 مريضا أو جريحا في حالة حرجة عالقين هناك بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية إلى المجمع.

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