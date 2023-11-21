وزارة الصحة في غزة تعلن إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي

المصدر: أ ف ب

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اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة أن نحو مئة مريض تم إجلاؤهم الاثنين من المستشفى الإندونيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وذلك بعدما استهدفه صباحا قصف إسرائيلي دام.

وقال الطبيب اشرف القدرة "لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اجلائهم الى مستشفى ناصر في خان يونس" بجنوب قطاع غزة، مضيفا أن "مئة مريض آخر سيتم اجلاؤهم ليلا وسيتوزعون لاحقا على مستشفيات مختلفة في الجنوب".



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