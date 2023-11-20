اسرائيل تستدعي سفيرها في جنوب إفريقيا بسبب موقفها من الحرب في غزة

المصدر: أ ف ب

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اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الاثنين أنها استدعت سفيرها من بريتوريا، عشية استضافة جنوب إفريقيا قمة لمجموعة بريكس ستبحث الحرب في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات على منصة اكس "في ضوء البيانات الاخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء سفير اسرائيل في بريتوريا الى القدس للتشاور"، بدون تفاصيل إضافية.

ويجتمع قادة مجموعة بريكس، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء عبر الفيديو لمناقشة "الوضع في غزة والشرق الاوسط".

وتضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وتسعى الى توازن عالمي أكثر شمولا وأقل تأثرا بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

ووجهت جنوب افريقيا انتقادات شديدة الى القصف الاسرائيلي الكثيف لقطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس داخل اسرائيل في السابع من اكتوبر.

واعلنت بريتوريا في السادس من نوفمبر قرارها باستدعاء دبلوماسييها في اسرائيل للتشاور وتعبيرا عن "قلقها البالغ"، وفق ما صرح وزير خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور.

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