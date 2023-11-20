إسرائيل تعلن تجدد هجمات حماس الصاروخية على تل أبيب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعرض إسرائيل مجددا لهجمات صاروخية من قطاع غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، وفقا لبيانات من الشرطة المحلية، بأن شظايا الصواريخ سقطت في بلدة حولون بجنوب تل أبيب، مساء اليوم الاثنين.

من جانبها، أعلنت حركة "حماس" مسؤوليتها عن القصف.

وتعرضت تل أبيب، يوم الجمعة الماضية، لهجوم صاروخي أصيب على أثره ثلاثة أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي عندما اطلقت حماس التي تسيطر على القطاع عملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز