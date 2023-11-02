إسرائيل تحدد شروطًا لتزويد مستشفيات قطاع غزة بالوقود الضروري

المصدر: البيان

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في ظل انعدام الوقود في غزة، خرج 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن بلاده مستعدة لتزويد مستشفيات غزة بالوقود الضروري وذلك برقابة إسرائيلية صارمة "لضمان عدم وصوله إلى حركة حماس" وفق روسيا اليوم.

وأكد هاليفي أن هذا الأمر لن يكون ممكنا إلا برقابة صارمة من إسرائيل، لافتا إلى أنه: "إذا لزم الأمر، سيتم نقل الوقود تحت سيطرة إسرائيلية إلى المستشفيات."

وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم نقل هذا الوقود إلى حماس".

وفي المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "لم تتم الموافقة على إدخال الوقود إلى قطاع غزة"، بحسب ما جاء في تدوينة لراديو AllRadio.Net في موقع "إكس".

وأصبح معروفا في وقت سابق أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المستشفى الوحيد لمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

وقبل ذلك أيضا، وجهت إسرائيل تحذيراتها بقصف "مستشفى القدس" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيّدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.

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