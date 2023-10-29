فرنسا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إن هناك حاجة لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي تسبب في مقتل وتشريد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان "فرنسا تطالب السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان الفلسطينيين".

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