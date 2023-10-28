روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

المصدر: رويترز

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي، ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر عقوداً.

وأدلى لافروف بالتصريحات، وهي من أشد انتقادات موسكو لإسرائيل حتى الآن، في مقابلة مع وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية (بيلتا) نشرتها اليوم.

وقال لافروف: «بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون».

وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، بدون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين.

وتابع: «إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة عقوداً عديدة، إن لم يكن قروناً».

وقال: «لا بد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار».

وذكرت سلطات الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، أمس، أن 7326 فلسطينياً قُتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي.

وبدأ القصف في أعقاب هجوم شنَّه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر، وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 معظمهم من المدنيين، كما احتجزت حماس أكثر من 200 رهينة.

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