خطأ تقني يوقع العراق في الامتناع عن التصويت للهدنة في غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشتكى العراق من خطأ تقني في التصويت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحماس ويطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

وبتغيير صوت العراق لصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعد ما اشتكى من مشكلة تقنية، أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.

وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار، حيث كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.

ومع تزايد المخاوف من أن الصراع قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، شددت الجمعية العامة على "أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة"، ودعت "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعت جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف".

ودعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء الأمر الذي وجهته للمدنيين في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأمرت إسرائيل نحو 1.1 مليون شخص في غزة أي ما يقرب من نصف السكان بالتحرك جنوبا في 12 أكتوبر .

وأضافت الجمعية العامة أنها "ترفض بشدة أية محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا".

ودعت الجمعية العامة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين على نحو غير قانوني"، ولم تذكر اسم حماس في أي مكان في النص.

اقرأ أيضاً:

الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات

أول تصريح أمريكي حول وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقود

حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة بـ 120 صوتا

منظمة الأونروا: غزة "جحيم على الأرض" و"مأساة إنسانية"

حركة حماس تؤكد تصديها لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج

حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزة

السيسي يعلق على القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة

البيت الأبيض: أمريكا لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة

الدول التي صوتت لصالح وضد قرار المشروع العربي حول الحرب في غزة

حماس : العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في غزة

بيان توضيحي من العراق حول الامتناع عن التصويت بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب في غزة

مستشار نتانياهو: إسرائيل ستبدأ الانتقام اعتباراً من الليلة

هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية

القنبلة "بي 61-13 "..الولايات المتحدة تخطط لتطوير نسخة حديثة من سلاح نووي تكتيكي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز