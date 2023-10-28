البيت الأبيض: أمريكا لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيل

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل، في وقت يوسع فيه الإسرائيليون عمليتهم العسكرية في غزة ضد حركة (حماس).

يأتي التحرك الإسرائيلي فيما تسعى الولايات المتحدة للترتيب لهدنة إنسانية لإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين في غزة. ولم يتضح بعد كيف ستؤثر العملية البرية الموسعة على الجهود الرامية إلى وقف القتال مؤقتا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي الجمعة في إفادة صحفية إنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة. لكنه ذكر أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعدما قتل مسلحون من حماس 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وأضاف "لا نرسم خطوطا حمراء لإسرائيل".

وتابع أن الولايات المتحدة تواصل مع إسرائيل بحث أهداف عمليتها والحاجة إلى حماية المدنيين في غزة والجهود الرامية لإعادة الرهائن الإسرائيليين والحاجة إلى دراسة ما الذي سيأتي بعد العمليات البرية في غزة.

وتابع "منذ البداية، أجرينا وسنواصل إجراء محادثات معهم حول الطريقة التي سيفعلون بها هذا. ولم نتردد في التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا في صفوف المدنيين والأضرار الجانبية والنهج الذي ربما يختارونه. ذلك ما يمكن للأصدقاء فعله، ونحن أصدقاء".

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