هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية

المصدر: أ ف ب

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حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية".

وفي بيان قالت ديبورا براون المسؤولة في هيومن رايتس ووتش إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمثابة "غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".



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