السيسي يعلق على القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة بالوقف الفورى للعنف في غزة، معرباً عن أمله أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".

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