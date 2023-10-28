القنبلة "بي 61-13 "..الولايات المتحدة تخطط لتطوير نسخة حديثة من سلاح نووي تكتيكي

المصدر: د ب ا

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تخطط الولايات المتحدة لتطوير نسخة حديثة من سلاحها النووي التكتيكي "بي 61" لاستخدام محتمل ضد أهداف عسكرية "أكثر صعوبة" ،حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه مازال يتعين على الكونجرس الأمريكي أن يوافق على هذا المشروع.

وتقوم الإدارة الوطنية لأمن الطاقة النووية التابعة لوزارة الطاقة بإنتاج القنبلة، التي تحمل اسم "بي 61-13 " ويمكن استخدامها مع طائرات حديثة .

ووفقا للبنتاجون فإن إنتاج القنبلة " بي 61-13 " ، لم يأت ردا على حدث راهن محدد، لكنه "يعكس تقييما مستمرا لبيئة أمنية متغيرة"

وأضاف أن إنتاج القنبلة لم يكن الهدف منه زيادة العدد الإجمالي في الترسانة النووية الأمريكية، وإنما تزويد الرئيس الأمريكي بـ"خيارات إضافية ضد أهداف عسكرية معينة أكثر صعوبة وأكثر اتساعا"، ويحل محل بعض قنابل "62-7" .

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