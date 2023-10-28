مستشار نتانياهو: إسرائيل ستبدأ الانتقام اعتباراً من الليلة

المصدر: وكالات

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قال مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن حركة حماس ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية وإن إسرائيل لتبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة.

وذكر ريجيف لشبكة فوكس نيوز "نكثف ضغوطنا على حماس. نزيد الضغط الذي نمارسه عليهم. عملياتنا العسكرية جارية".

وأضاف "سيستمرون في وضع الطرف المتلقي لضرباتنا العسكرية حتى نفكك آلتهم العسكرية وهيكلهم السياسي في غزة. حينما ينتهي هذا، ستكون غزة مختلفة للغاية".

يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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