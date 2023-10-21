البيت الأبيض يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي حول تأجيل إسرائيل الدخول البري لغزة : بايدن لم يسمع السؤال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يسمع السؤال عن تأجيل إسرائيل الدخول البري لغزة وكان يعتقد أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يرغب في أن تؤجل إسرائيل دخولها البري المحتمل لقطاع غزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين في هذا الصدد.

وأعرب بايدن الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقال بايدن في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أمريكيتين احتجزتهما حماس رهينتين خلال الهجوم المروع ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف أنهما "عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

وشكر بايدن قطر والتي توسطت في السابق بين الحركة وإسرائيل، والحكومة الإسرائيلية "على شراكتهما في هذا العمل".

وتعهد الرئيس الأمريكي مواصلة العمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم حماس منذ الهجوم، والذين تحدث إلى عائلات عدد منهم الأسبوع الماضي.

وقال بايدن "لن نتوقف حتى نعيد أحباءهم إلى الوطن. كرئيس، ليس لدي أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين المحتجزين رهائن حول العالم".

اقرأ أيضاً:

بايدن: يجب على إسرائيل أن تؤجل الدخول إلى غزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن

"التاريخ يراقب".. نجوم من هوليوود يطالبون بايدن بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة

ماكرون: فرنسا بعثت رسائل بشكل مباشر للغاية إلى حزب الله لتجنب التصعيد

تصريح جديد من حماس حول الرهائن وإغلاق ملف المدنيين

السيسي وماكرون: تدفق المساعدات يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

تركيا: زيارة بايدن لإسرائيل ترقى لمستوى الموافقة على الدمار في غزة

حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء خمس مدارس مكتظة في غزة ولم تعد آمنة

أول صورة للرهينتين الأمريكيتين بعد إطلاق حماس سراحهما

بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين

محمد بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة

مشجعو نادٍ إسباني يرفعون علم فلسطين تضامناً مع غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز