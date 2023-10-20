4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

المصدر:
  • أ ف ب
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ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ السابع من أكتوبر إلى 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم"الجمعة".

وقالت الوزارة في بيان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162آخرين بجروح مختلفة".

وبحسب الوزارة فإن "16 شهيداً وعشرات الجرحى" قتلوا جراء استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط قطاع غزة مساء الخميس.

وأشار البيان إلى وجود 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 720 طفلاً.

من جهتها، قالت مؤسسة "كاريتاس انترناشيونال" الإغاثية غير الحكومية في بيان إن نحو 500 شخص لجأوا إلى الكنيسة بينهم خمسة من موظفيها مع عائلاتهم.

وبحسب المؤسسة الدولية فإن 17 شخصا آخرين على الأقل قتلوا فيما هناك أشخاص تحت الأنقاض.

 ومن المتوقع أن تبدأ "السبت" على أقرب تقدير الشاحنات المحملة بالمساعدات بالدخول إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

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