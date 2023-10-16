محمود عباس : سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

المصدر: وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال إن " سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

كما وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

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الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

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