الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 123 ألف شخص من منازلهم في غزة خوفاً من الغارات

المصدر: أ.ف.ب

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا: "نزح أكثر من 123538 شخصاً داخلياً في غزة، بفعل الخوف وبهدف الحماية والخشية من هدم منازلهم، جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي"، مشيراً أنّ أكثر من 73 ألف شخص لجأوا إلى المدارس.

وأكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أنه يتوقع زيادة الأعداد، مضيفاً: "يوجد كهرباء في هذه المدارس، نحن نقدم لهم وجبة غذائية واحدة ومياه نظيفة، ودعم نفسي وعلاج طبي".

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