دبي تستقبل 2023 بأكبر عرض ليزر في العالم

المصدر: دبي - وام

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استقبلت إمارة دبي العام الجديد 2023 باحتفالات وعروض للألعاب النارية في مختلف مناطق الجذب بالإمارة، وكان في مقدمة العروض عرض برج خليفة، أطول مبنى في العالم، الذي كان محط أنظار العالم.

وأضيئت ناطحة السحاب الإماراتية بأشعة مذهلة، حيث شمل أكبر عرض ليزر في العالم وفقاً لما أعلنته شركة إعمار، وظهر برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً محوراً لعرض الليزر لتسافر أشعة الضوء أطول مسافة تم تسجيلها على الإطلاق، بهدف إظهاره كمنارة للسعادة والأمل والانسجام في السنة الميلادية الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 828 متراً من الألعاب النارية الضخمة من 287 منصة إطلاق جعلت السماء تتلألأ، بعدد أربعة آلاف واط من الليزر.

إذهال

كما تم الاستعانة بروبوتات تحت الماء بعدد 344 روبوتاً، وإطلاق 22 ألف جالون من المياه في الهواء، بجانب عروض النافورة الراقصة المتزامنة مع الاحتفالات، فيما غردت صفحة «برج خليفة - إعمار» على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (بدأ عام 2023 باحتفال رائع لا يُنسى، كانت فعلاً أمسية مذهلة مع احتفالات إعمار بليلة رأس السنة 2023، نتمنّى لكم عاماً سعيداً)، مع تفاعل الآلاف حول العالم.

وبُثت فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية في برج خليفة؛ عبر العديد من المواقع، وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع دائرة السياحة والتجارة بدبي وشرطة دبي وهيئة الدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة. كما شهد 30 موقعاً في دبي حفلات موسيقية مميزة وعروضاً ترفيهية مختلفة، وأنشطة عائلية، وسحوبات على الجوائز، وعروض الدرون الضوئية، علاوة على الألعاب النارية وعروض الليزر.

وأقيمت الفعاليات في برج العرب، وبرواز دبي، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وجميرا بيتش ريزيدنس، وشملت نادي الغولف في عقارات جميرا للغولف، ونادي الإمارات للغولف، ونادي مونتجمري للغولف دبي، ونادي المرابع العربية للغولف، وتوب غولف دبي، وأيضاً منتجع وسبا نيكي بيتش دبي، ومنتجع ون آند أونلي رويال ميراج، وجيه أيه فندق شاطئ جبل علي، ومنتجع لو رويال ميريديان بيتش، وون آند أونلي جزيرة النخلة، وسوفيتل دبي ذا بالم، وبلازو فيرساتشي دبي، وبارك حياة دبي، ومنتجع بولغاري دبي، ومنتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش. كما أقيمت الفعاليات في مناطق، خور دبي، ومنطقة السيف، والقرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس، ودبي فستيفال سيتي مول، ومجمع تاون سكوير دبي، ومنتجع باب الشمس الصحراوي ومخيم الخيمة التراثي.

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