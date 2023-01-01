رأس الخيمة تبدأ 2023 بتسجيل رقمين قياسيين في موسوعة "غينيس"

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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افتتحت رأس الخيمة عام 2023 بتحطيم رقمين قياسيين جديدين ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، خلال احتفالات ليلة رأس السنة والتي شهدت عرضاً مبهراً للألعاب النارية على وقع الأنغام والموسيقى الساحرة التي تفاعل معها آلاف الزوار القادمين من مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى السياح العالميين الذين فضلوا الاستمتاع بإنطلاق العام الجديد في فنادق رأس الخيمة.

ومع بداية العام الجديد انطلق العرض الرئيسي الذي حبس أنفاس آلاف الزوار والمشاهدين على مدار 12 دقيقة متواصلة، نجحت الإمارة من خلاله تعزيز رقمها القياسي السابق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة "أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" من خلال 671 طائرة بدون طيار، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد عن فئة "أكبر جملة تم تشكيلها في السماء بواسطة الطائرات بدون طيار" تم إنشاؤها باستخدام 673 طائرة بدون طيار، لتحقق الوجهة بذلك نجاحات إضافية عالمية المستوى.

وحظي العرض بمتابعة الزوار من جميع أنحاء العالم، واشتمل على تقنيات مذهلة بما في ذلك تشكيلات نفذتها الطائرات بدون طيار الباهرة وأضواء النانو وتنسيقات متناغمة من الألوان والأشكال تتحرك على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية. وامتد العرض على مسافة تزيد عن 4.7 كيلومترات وبارتفاع 1100 متر، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 458 طائرة بدون طيار.

أما ذروة العرض، فكانت مع وصول الطائرات لأعلى نقطة على الإطلاق لإرسال أمنيات سعيدة للعام الجديد 2023، ومن ثم الانتقال بسلاسة لتشكّل شعار إمارة رأس الخيمة الشهير RAKashida والذي يعكس توجهات ورؤى الإمارة كوجهة سياحية عالمية، وتم استلهام الشعار الجديد من مفهوم "الكشيدة" التي تربط الحروف لتشكل الكلمات باللغة العربية، ويمثل الشعار العناصر الطبيعية الثلاثة المميزة للإمارة والمتمثلة في البحر الهادئ ذي المياه المتلألئة والصحراء بكثبانها المتموجة والجبال الشاهقة والمذهلة.

وواصلت رأس الخيمة تسجيلها للأرقام القياسية مع احتفالات رأس السنة على مدار الأعوام الأربع الماضية، فقد نجحت في عروض الألعاب النارية خلال احتفالات العام الماضي بتحطيم الرقم السابق لـ "أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار".

كما أنها حصدت رقمين قياسيين ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن "أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية" في عام 2020، بالإضافة إلى رقمين آخرين عن "أطول سلسلة للألعاب النارية" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية" في عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة لعام 2019.

تحتضن رأس الخيمة تجربة "جبل جيس فلايت" والتي تضم أكبر مسار انزلاقي في العالم بطول 2,83 كيلومتر، والتي أعلنت أحيراً عن تحقيق 100 ألف زيارة منذ افتتاحه.

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