القرية العالمية تحتفل بالعام الجديد 7 مرات

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، العام الجديد 2023 مع ضيوفها على نحو مميز مع عد تنازلي تكرر سبع مرات وسبعة احتفالات بانتصاف الليل طوال ليلة رأس السنة 31 ديسمبر 2022.

تميز

وشهدت الاحتفالات بقدوم العام الجديد مشاركة الآلاف من ضيوف القرية العالمية الذين أمضوا لحظات لا تنسى في ليلة رأس السنة، التي بدأت في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي بالتزامن مع انتصاف الليل في الفلبين، قبل الانتقال إلى تايلاند في 9 مساءً، وبنغلاديش في 10 مساءً، والهند في 10:30 مساءً، وباكستان في 11 مساءً، والإمارات عند 12 منتصف الليل، وأخيراً مع تركيا في 1 بعد منتصف الليل، حيث تميزت كل احتفالية في هذه الأوقات بعد تنازلي خاص، وعروض ثقافية وترفيهية رائعة على المسرح الرئيسي وعرض مبهر للألعاب النارية في سماء القرية العالمية.

وتمكن ضيوف القرية العالمية، خلال ليلة رأس السنة الجديدة، من استكشاف التجارب الثقافية التي تزخر بها الوجهة وتمثل أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجربة تسوق مميزة من خلال أكثر من 3500 منفذ بيع، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول أشهى المأكولات، إضافة إلى خيارات واسعة من الألعاب والجولات الترفيهية المتنوعة والتي يتجاوز عددها 175، في الوقت الذي قدمت فيه منسقة الأغاني «دي جي شيرين» أروع الريمكسات والألحان على المسرح الرئيسي خلال الليلة في أمسية فريدة من نوعها.

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