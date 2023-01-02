الإمارات في استقبال 2023.. سيمفونية فرح بكل اللغات

المصدر: دبي - البيان

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غناء وموسيقى بلغات العالم كافة زينت أجواء المتعة والمرح التي شهدتها احتفالات دبي في ليلة رأس السنة، ترافقت مع مجموعة من العروض المتنوعة، إذ أحيا باقات الحفلات الموسيقية فيها، نخبة من أبرز نجوم العالم، الذين أطربوا سكان وزوار المدينة بسحر وجمال إبداعاتهم، ليعم الفرح أرجائها في ليلة استثنائية مليئة بالإبهار والجمال، وعكست روح انفتاحها وتركزها وجهة عالمية مفضلة. وبرز ذلك بشكل لافت مع حفل نجمة البوب العالمية كايلي مينوغ، أحد أكثر النجوم العالميين المحبوبين، على مسرح منتجع أتلانتس النخلة، في حفل مبهر توافد إليه الجمهور من كل أنحاء العالم للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث وقفت مينوغ لمدة 60 دقيقة تغنّي بحُب لجمهورها، إذ قدمت مجموعة رائعة من أغانيها أبهرت فيها معجبيها القدامى والجدد بأغان عالمية. كما تفاعل الضيوف أيضاً مع الكلاسيكيات قبل بدء العدّ التنازلي لاستقبال العام الجديد. وأضاء منتجع أتلانتس النخلة سماء دبي بعدد لا يحصى من الألوان خلال أكبر وأجمل عروض الألعاب النارية في العالم الموقعة من غوتشي، والتي شاهدها الآلاف في دبي وتحديداً في جزيرة النخلة.

فعاليات

واستضافت مدن وإمارات الدولة، حفلات متنوعة شارك فيها ألمع نجوم الإمارات والعالم العربي والدول الغربية والآسيوية. وفي السياق، احتفل حسين الجسمي مع جمهور مدرج خورفكان بالعام الجديد، في حفل غنائي ساحر جمعه بالفنانة العراقية أصيل هميم، وفي بداية سهرة رأس السنة ضمن فعاليات «هلا خورفكان»، استقبل جمهور المدرج النجمة هميم فقدمت باقة رائعة من أغانيها. وبعد استراحة قصيرة، رحب الحضور بالمبدع حسين الجسمي وسط هتافات وتصفيق عاليين، وعاش الفنان ليلة فنية مميزة في مسقط رأسه خورفكان، وأخذ معه جمهور المدرج إلى روعة اللحن وجمال الكلمة، وإيقاعات تتراوح ما بين الرومانسية العالية والنغمات الحماسية. من جهتها، قدمت الفنانة ديانا حداد مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيات اختارتها من أرشيف نجوم كبار في حفل أقيم في الهواء الطلق، على مسرح مدينة ألعاب الهيلي في مدينة العين، وسط حماس وتفاعل كبيرين من الجمهور.

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