لوحات فنية باهرة تزيّن سماء عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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رسمت منطقة كورنيش عجمان لوحات فنية باهرة زيّنت سماء الإمارة احتفالاً بحلول العام الجديد 2023، حيث شهد الكورنيش إطلاق عرض ضخم للألعاب النارية نظّمته دائرة التنمية السياحية تزامناً مع احتفالات الدولة بالعام الميلادي الجديد.

واكتظت ساحات واجهة الكورنيش والأماكن المحيطة بها بآلاف الزوار الذين قصدوا الواجهة من ساعات باكرة ليتسنّى لهم حجز مواقعهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة ومشاهدة عروض الألعاب النارية الباهرة.

تهنئة

وبهذه المناسبة، هنّأ محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان شعب الإمارات وشعوب العالم أجمع بمناسبة حلول العام الجديد، متمنياً أن يشهد القطاع السياحي في الدولة المزيد من الازدهار والتمكين وذلك لتنوع المحتوى السياحي المنتشر في ربوع دولة الإمارات وقدرته الجاذبة للشرائح المختلفة من السياح والزوار.

وأكّد الهاشمي أن الإمارات من أهم الدول التي يقصدها الزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع باحتفالات رأس السنة والألعاب النارية التي تميّزها، مشيراً إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وللفعاليات السياحية والترفيهية الشتوية في دولة الإمارات كل عام، والتي تهدف إلى تشجيع السوق المحلي على اكتشاف جمال الوجهات الشتوية السياحية التي تتغنّى بها دولة الإمارات.

نجاح

وأضاف الهاشمي إن عجمان نجحت في تعزيز مكانتها كإحدى أهم الأسواق الجاذبة للسياح، حيث تتمتع الإمارة بجميع المقومات المناسبة للسياحة المستدامة سواء من حيث البنية التحتية المتطورة أو الخدمات والمنشآت الفندقية المتميزة أو من حيث التنوّع الطبيعي والبيئي فيها، أوخيارات التسوق والمهرجانات المختلفة، وهذا ما جعل منها وجهة مفضّلة للسياح في هذا الموسم السياحي.

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