علي النعيمي: تضافر الجهود أنجح الاحتفالات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن عمليات التنسيق بين الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة، خلال احتفالات ليلة رأس السنة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة، وتقديم خدمات أمنية بجودة وإتقان.

وتقدم القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالشكر لكل فرق العمل الشرطية والأمنية، وكل عناصر القطاع الأمني، الذين وجدوا على مدار اليوم، لتأمين الاحتفالات في جزيرة المرجان، وتمنى للجميع عاماً سعيداً.

هذا وقد وقف العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة قبل انطلاقة الاحتفالات الرسمية على كل التجهيزات.

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