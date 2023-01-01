2.1 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والمشترك في ليلة رأس السنة بدبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استخدم (2) مليون و(166) ألفاً و(821) راكب، وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة التابعة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال ليلة رأس السنة الميلادية، الجديدة 2023، مقارنة بـ ((1) مليون و(632) ألفاً و(552) راكباً ليلة رأس السنة لعام 2022، أي بنسبة زيادة بلغت (33%) تقريباً.

وتفصيلاً، بلغ عدد مستخدمي مترو دبي 958 ألفاً و161 راكباً مقارنة بـ 640 ألفاً و175 راكباً العام الماضي، وبلغ عدد مستخدمي ترام دبي 49 ألفاً و855 راكباً مقارنة بـ 34 ألفاً و672 راكباً، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 395 ألفاً و930 راكباً مقارنة بـ 331 ألفاً و837 راكباً العام الماضي.

كما استخدم وسائل النقل البحري خلال ليلة رأس السنة الجديدة 77 ألفاً و844 راكباً مقارنة بـ 50 ألفاً و398 راكباً العام الماضي، وبلغ عدد مستخدمي خدمات الحجز الإلكتروني 125 ألفاً و651 راكباً 96 ألفاً و937 راكباً، ونقلت مركبات الأجرة 558 ألفاً و(79) راكباً مقارنة بـ 476 ألفاً و831 راكباً، وبلغ عدد مستخدمي التنقل المشترك ألقاً و301 راكباً مقارنة ب ألفٍ و11 راكباً العام الماضي.

وأكدت الهيئة، ان عملية تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي، لمواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية تمت بسلاسة، وذلك بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي، حيث تم تشغيل خدمة مترو دبي على مدار الساعة، وتوفير أكثر من 200 حافلة لنقل الركاب من مواقع الفعاليات، لمواقف المركبات التي خصصت لزوار فعالية ليلة رأس السنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز