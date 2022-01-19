إدانة شاملة للإرهاب الحوثي وتأكيد التضامن مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة، عبروا خلالها عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للهجوم الإرهابي الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات، معتبرين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الإماراتية، كما تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ومؤكدين التضامن التام مع الدولة.

وتلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، وأدان شانكار بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، معرباً عن استنكاره وأسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء الحادث الإرهابي الجبان. وأضاف: «دولة الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها»، معرباً عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي. وأعرب قريشي عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وقال قريشي إن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الإماراتية، كما تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تضامن

إلى ذلك، تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو. وأكّد أوغلو خلال الاتصال الهاتفي إدانته الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. وتقدم أوغلو بالتعزية لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش. وأعربت المنقوش عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. وأكدت المنقوش تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات، متقدمة بالتعازي للدولة في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغاشم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كذلك تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من د. فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، الذي أكد خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، والذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد فؤاد حسين تضامن بلاده مع دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، متقدماً بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف، عبدالله شاهد، وأدان شاهد الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، وأعرب عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وأكد آل ثاني خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، معرباً عن خالص تعازيه لذوي ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولدولة الإمارات الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.

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