المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة أمس، الذي أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وجددت المنظمة التأكيد على ما تشكله الجرائم الإرهابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

وأكدت المنظمة ضرورة تصدي المجتمع الدولي للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية داخل اليمن وبحق دول الجوار المساندة للحكومة الشرعية في اليمن.

كما أكدت المنظمة أهمية العمل الدولي الجاد لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة عليه، وتوفير المساندة المخلصة للحكومة الشرعية في اليمن للحيلولة دون تهرب الميليشيا الإرهابية من الاستحقاقات.

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