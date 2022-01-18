أبو الغيط : الإمارات حصن الأمان وعنوان الاستقرار والازدهار

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وأكد معاليه إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وشدد معاليه على أن الجامعة العربية تقف مع دولة الإمارات في مواجهة هذه العمليات الإرهابية الذي تؤكد للعالم أجمع أهداف هذه الميليشيا الإرهابية في زعزعة أمن واستقرار الدول تحقيقا لأجندات خارجية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل على الدوام منارة للسلام والاستقرار وحصنا للأمن والأمان ولن تنال منها هذه العمليات الإرهابية الجبانة معربا عن ثقته في قدرة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادة أراضيها.

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