إجماع عالمي في مواجهة إرهاب الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالات هاتفية من كل من عاهل مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، فيلكس تشيسكيدي، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الشقيقة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، أدان خلالها القادة هجوم ميليشيا الحوثي على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في مناطق ومنشآت مدنية على أراضي دولة الإمارات، والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، ويتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأكد حمد بن عيسى، خلال الاتصال، وقوف البحرين إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية حفاظاً على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة. وأعرب عاهل مملكة البحرين عن خالص تعازيه بضحايا هذا الاعتداء الآثم، وتمنياته الشفاء العاجل لجميع للمصابين، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الأمن والأمان والرخاء.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأخيه الملك حمد بن عيسى، لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، والتي تؤكد ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة ومتميزة، متمنياً للمملكة وشعبها العزيز دوام نعم الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي شدد خلاله على إدانة مصر واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً وقوف مصر إلى جانب الإمارات، ورفضها لأي مساس بأمنها أو استقرارها.

وأعرب السيسي، خلال الاتصال، عن دعم مصر لدولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات وخطوات لضمان أمنها وسيادتها في مواجهة العدوان الحوثي الآثم والمخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً ارتباط أمن دولة الإمارات واستقرارها بالأمن القومي المصري، وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقدم السيسي تعازيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الاعتداءات الإرهابية الحوثية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مواقفه ومشاعره الأخوية الصادقة تجاه الإمارات وشعبها، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

إدانة واستنكار

وجدّد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الآثمة، التي اقترفتها ميليشيا الحوثي في مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، ما أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين. جاء ذلك، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الرئيس الموريتاني، والذي أعرب عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل. وأكّد محمد ولد الشيخ الغزواني، وقوف موريتانيا إلى جانب دولة الإمارات، وتضامنها معها، ودعمها الكامل لإجراءاتها في الدفاع عن نفسها، وصيانة أمنها، في مواجهة الهجمات الإجرامية. وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، الرئيس الموريتاني، على ما أبداه من مشاعر ومواقف أخوية تجاه دولة الإمارات وشعبها، مثمناً الوقوف الدائم لموريتانيا مع أشقائها، داعياً الله تعالى، أن يحفظ موريتانيا وشعبها من كل شر.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي، برهم صالح، عبّر خلاله عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية الآثمة، التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقع مدنية في دولة الإمارات، مشدداً على دعم بلاده لدولة الإمارات، والتضامن معها، والرفض الكامل لأي تهديد لأمنها وسيادتها. كما قدم الرئيس العراقي، خلال الاتصال، تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ضحايا هذه الهجمات الإجرامية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الرئيس العراقي، على موقفه، وما أبداه من مشاعر طيبة وصادقة تجاه الإمارات وشعبها، داعياً الله أن يجنب العراق الشقيق كل مكروه.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي، فيلكس تشيسكيدي، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين، للاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، إن حكومة بلاده والاتحاد الأفريقي، يستنكران بشدة، الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الاعتداءات، تشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتعد تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.وشدّد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم، أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والتي تهدد استقرار المنطقة وسلامها. وأعرب تشيسكيدي عن تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ضحايا الاعتداءات الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة، التي أبداها فيلكس تشيسكيدي، تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنياً لبلاده وشعبه الصديق، دوام الأمن والاستقرار.

رفض للاعتداءات

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، أدان فيه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً رفض بلاده لهذه الاعتداءات، وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها. وقدم الرئيس الإسرائيلي خلال الاتصال، تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن شكره للرئيس الإسرائيلي على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها.

كما أدان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الشقيقة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقدم البرهان، خلال الاتصال، تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ضحايا الاعتداءات الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكّد وقوف السودان بجانب دولة الإمارات، ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.

كذلك تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلاله عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال الاتصال، تضامن الكويت ووقوفها قيادةً وحكومةً وشعباً إلى جانب دولة الإمارات وشعبها الشقيق. كما أعرب ولي عهد دولة الكويت عن تعازيه بضحايا الاعتداء الإرهابي وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين، وقال «نسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها الشقيق من كل مكروه».من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها ولي عهد الكويت تجاه دولة الإمارات، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من عمران خان رئيس وزراء باكستان الصديقة، عبّر خلاله عن إدانة بلاده الاعتداء الإرهابي الآثم، الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقع مدنية في دولة الإمارات. وأكد تضامن باكستان مع دولة الإمارات، ووقوفها معها على خلفية هذه الاعتداءات الإرهابية، ورفضها أي تهديد لأمن الإمارات وسيادتها. كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني، خلال الاتصال، تعازيه في ضحايا هذه الاعتداءات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره إلى رئيس وزراء باكستان، لموقفه، وما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، داعياً الله تعالى، أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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